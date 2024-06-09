Провал строительства оборонных фортификаций на севере Харьковской области авторитетное британское издание The Times связывает с назначением главой ОП Андреем Ермаком своего бывшего заместителя Кирилла Тимошенко в министерство обороны, где ему поручили курировать строительство укреплений стоимостью 647 миллионов долларов.

Коррупция все чаще становится источником трений между Белым домом и Киевом. Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил во время своего последнего визита в Украину, что Киев должен «убедиться, что борьба с коррупцией продолжается внутри страны так же, как борьба с российской агрессией продолжается на передовой».

В это время украинские солдаты спешно рыли траншеи, чтобы отразить российское наступление на Харьков, и недоумевали, почему их не построили раньше. Ответ может заключаться в назначении Ермаком своего бывшего заместителя Тимошенко в министерство обороны, где ему поручено курировать строительство укреплений стоимостью 647 миллионов долларов.

В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что Тимошенко ездил на Porsche Taycan и бесплатно проживал на роскошном курорте, а также злоупотреблял своими полномочиями, позволяя подчиненным выезжать за границу, в нарушение мобилизационного законодательства страны. Далее установили, что Тимошенко представил поддельные документы, направленные на сокрытие преступлений, что поднимает вопросы о том, как ему была поручена такая серьезная роль в обеспечении национальной безопасности.

Ярема Дух, бывший сотрудник президентского штаба предшественника Зеленского Петра Порошенко, сказал, что существует «довольно простой» ответ на обвинения в коррупции вокруг харьковской обороны. «Показать документы, показать незасекреченные планы, закрыть обвинения — вот что бы я сделал в этой ситуации».

В администрации президента заявили, что критики не предоставили конкретных доказательств в поддержку обвинений в хищениях, но что «независимые антикоррупционные органы расследуют деятельность нынешних чиновников». Пресс-секретарь заявил: «У нас нет неприкасаемых, но вина должна быть доказана в суде».

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.