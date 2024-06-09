В Харькове слышны взрывы, ранее сообщали об угрозе КАБ
В Харькове прозвучали три сильных взрыва.
Нацполиция просит харьковчан оставаться в укрытиях до окончания тревоги.
«Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — сообщила Нацполиция.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 17:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прозвучали три сильных взрыва. ".