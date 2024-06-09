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В Харькове слышны взрывы, ранее сообщали об угрозе КАБ

Происшествия 17:16   09.06.2024
Оксана Якушко
В Харькове слышны взрывы, ранее сообщали об угрозе КАБ

В Харькове прозвучали три сильных взрыва. 

Нацполиция просит харьковчан оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

«Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — сообщила Нацполиция.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 17:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прозвучали три сильных взрыва. ".