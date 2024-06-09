В Харькове слышны взрывы, ранее сообщали об угрозе КАБ

В Харькове прозвучали три сильных взрыва.

Нацполиция просит харьковчан оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

«Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — сообщила Нацполиция.