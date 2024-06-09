По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові
Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«За уточненими даними, росіяни поцілили по відкритій території між приватними будинками. Пошкоджено приватні будинки та авто. На цю хвилину – без постраждалих», – розповів Синєгубов.
Читайте також: Росіяни вдарили КАБами по приватному сектору Харкова, виникла пожежа
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авто, Олег Синегубов, Харків, хова, частный дом;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 19:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".