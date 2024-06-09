По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові

Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За уточненими даними, росіяни поцілили по відкритій території між приватними будинками. Пошкоджено приватні будинки та авто. На цю хвилину – без постраждалих», – розповів Синєгубов.