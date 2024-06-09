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По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові

Події 19:13   09.06.2024
Оксана Якушко
По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові

Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«За уточненими даними, росіяни поцілили по відкритій території між приватними будинками. Пошкоджено приватні будинки та авто. На цю хвилину – без постраждалих», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 19:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".