Войска РФ атаковали вблизи Волчанска и Глубокого и били из авиации — Генштаб

В течение дня на севере Харьковщины военные РФ трижды безуспешно пытались атаковать вблизи Волчанска и Глубокого, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Белгорода (РФ) агрессор нанес два удара двенадцатью неуправляемыми авиаракетами по Терновой.

На Купянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степовой Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами. По предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 62 человека убитыми и ранеными, три танка, боевая бронированная машина и единица автомобильной техники.