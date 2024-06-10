Войска РФ атаковали вблизи Волчанска и Глубокого и били из авиации — Генштаб
В течение дня на севере Харьковщины военные РФ трижды безуспешно пытались атаковать вблизи Волчанска и Глубокого, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.
Во второй половине дня оккупанты продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Белгорода (РФ) агрессор нанес два удара двенадцатью неуправляемыми авиаракетами по Терновой.
На Купянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника. Два боестолкновения еще продолжаются. В районе Степовой Новоселовки российская авиация нанесла два удара шестью КАБами. По предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 62 человека убитыми и ранеными, три танка, боевая бронированная машина и единица автомобильной техники.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, волчанск, генштаб, глубокое, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение дня на севере Харьковщины военные РФ трижды безуспешно пытались атаковать вблизи Волчанска и Глубокого, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00".