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Удар по Харькову: один из боеприпасов не разорвался, пострадавших уже восемь

Происшествия 19:50   10.06.2024
Елена Нагорная
Удар по Харькову: один из боеприпасов не разорвался, пострадавших уже восемь

Пятеро мужчин и три женщины пострадали в результате удара КАБами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова около 17:35 10 июня, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.

Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Мэр Игорь Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под ударом были Киевский и Салтовский районы. Позже Терехов уточнил, что на Харьков сбросили три КАБа. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар. На месте одного из «прилетов» в Киевском районе сильно повреждены по меньшей мере два частных дома. Из-под завалов частного дома деблокировали 75-летнего мужчину — «скорая» отвезла его в больницу.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 19:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятеро мужчин и три женщины пострадали в результате удара КАБами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова".