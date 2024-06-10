Удар по Харькову: один из боеприпасов не разорвался, пострадавших уже восемь

Пятеро мужчин и три женщины пострадали в результате удара КАБами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова около 17:35 10 июня, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля.

Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Мэр Игорь Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под ударом были Киевский и Салтовский районы. Позже Терехов уточнил, что на Харьков сбросили три КАБа. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар. На месте одного из «прилетов» в Киевском районе сильно повреждены по меньшей мере два частных дома. Из-под завалов частного дома деблокировали 75-летнего мужчину — «скорая» отвезла его в больницу.