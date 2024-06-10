Удар по Харкову: один із боєприпасів не розірвався, постраждалих уже вісім

П’ять чоловіків та три жінки постраждали внаслідок удару КАБами по Київському та Салтівському районах Харкова близько 17:35 10 червня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також пошкоджені 70 гаражів та 22 автомобілі.

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселяють із дому для проведення детонації.

Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Мер Ігор Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, під ударом були Київський та Салтівський райони. Пізніше Терехов уточнив, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа. На місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. З-під завалів приватного будинку деблокували 75-річного чоловіка – “швидка” відвезла його до лікарні.