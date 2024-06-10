Головні новини Харкова 10 червня: як минула ніч

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Тривога в Харкові та області була всю ніч

Повітряна тривога в Харкові та області була актуальною всю ніч: її оголосили о 21:08. Протягом ночі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник двічі попереджав про ризик ударів КАБами.

Відбій дали о 05:13. Станом на 07:00 тривоги у Харкові немає.