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Головні новини Харкова 10 червня: як минула ніч

Події 07:00   10.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 10 червня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Тривога в Харкові та області була всю ніч

Повітряна тривога в Харкові та області була актуальною всю ніч: її оголосили о 21:08. Протягом ночі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник двічі попереджав про ризик ударів КАБами.

 

Відбій дали о 05:13. Станом на 07:00 тривоги у Харкові немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".