Головні новини Харкова 10 червня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:00
Тривога в Харкові та області була всю ніч
Повітряна тривога в Харкові та області була актуальною всю ніч: її оголосили о 21:08. Протягом ночі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник двічі попереджав про ризик ударів КАБами.
Відбій дали о 05:13. Станом на 07:00 тривоги у Харкові немає.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".