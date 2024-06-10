Вночі РФ обстріляла прикордоння Харківщини: пошкоджені будинки, зникло світло

Прикордонні населені пункти Івашки та Перовське Золочівської громади вночі були під ударом армії РФ.

Близько 02:00 ворог завдав удар дроном по селищу Перовське. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. Відсутнє світло. Без жертв, повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

О 01:30 ворог з міномета обстріляв село Івашки. В результаті ударів пошкоджені два приватних будинки та господарчі споруди, енергомережі. Без жертв.