Вночі РФ обстріляла прикордоння Харківщини: пошкоджені будинки, зникло світло
Фото: “Зоря”
Прикордонні населені пункти Івашки та Перовське Золочівської громади вночі були під ударом армії РФ.
Близько 02:00 ворог завдав удар дроном по селищу Перовське. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарчі споруди. Відсутнє світло. Без жертв, повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
О 01:30 ворог з міномета обстріляв село Івашки. В результаті ударів пошкоджені два приватних будинки та господарчі споруди, енергомережі. Без жертв.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонні населені пункти Івашки та Перовське Золочівської громади вночі були під ударом армії РФ.".