Ночью РФ обстреляла приграничье Харьковщины: повреждены дома, пропал свет

Приграничные населенные пункты Ивашки и Перовское Золочевской громады ночью находились под ударом армии РФ.

Около 02:00 враг нанес удар дроном по поселку Перовское. В результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Отсутствует свет. Без жертв, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

В 01:30 враг из миномета обстрелял село Ивашки. В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, энергосети. Без жертв.