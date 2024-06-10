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Ночью РФ обстреляла приграничье Харьковщины: повреждены дома, пропал свет

Происшествия 11:53   10.06.2024
Виктория Яковенко
Ночью РФ обстреляла приграничье Харьковщины: повреждены дома, пропал свет Фото: «Заря»

Приграничные населенные пункты Ивашки и Перовское Золочевской громады ночью находились под ударом армии РФ.

Около 02:00 враг нанес удар дроном по поселку Перовское. В результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Отсутствует свет. Без жертв, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

В 01:30 враг из миномета обстрелял село Ивашки. В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, энергосети. Без жертв.

Читайте также: Удары по Харькову и Золочеву обошлись без пострадавших — Тимошко

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приграничные населенные пункты Ивашки и Перовское Золочевской громады ночью находились под ударом армии РФ.".