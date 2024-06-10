Ночью РФ обстреляла приграничье Харьковщины: повреждены дома, пропал свет
Фото: «Заря»
Приграничные населенные пункты Ивашки и Перовское Золочевской громады ночью находились под ударом армии РФ.
Около 02:00 враг нанес удар дроном по поселку Перовское. В результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Отсутствует свет. Без жертв, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
В 01:30 враг из миномета обстрелял село Ивашки. В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные постройки, энергосети. Без жертв.
Читайте также: Удары по Харькову и Золочеву обошлись без пострадавших — Тимошко
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрон, обстрел, приграничье, рф, село, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью РФ обстреляла приграничье Харьковщины: повреждены дома, пропал свет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приграничные населенные пункты Ивашки и Перовское Золочевской громады ночью находились под ударом армии РФ.".