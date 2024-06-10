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На Харківщині гасять три лісові пожежі – ДСНС

Події 08:27   10.06.2024
Оксана Горун
На Харківщині гасять три лісові пожежі – ДСНС

На Харківщині продовжуються лісові пожежі. Після того, як наймасштабнішу ліквідували, виникли ще три осередки.

“На території Харківської області триває гасіння трьох лісових пожеж на загальній площі 18 га. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств всі вони локалізовані, наразі триває ліквідація окремих осередків горіння”, – повідомила вранці 10 червня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через обстріли в регіоні виникли три пожежі – в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах. У тому числі удар припав і по лісових масивах. Ці спалахи вже ліквідували.

“Близько 17:00 (9 червня – Ред.) рятувальники залучались до проведення перевірки місця ворожого бомбардування. КАБ окупантів поцілив по відкритій території між приватними будинками у Київському районі Харкова. Виявлені пошкодження чотирьох приватних будинків та автомобіля”, – зазначили в ДСНС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжуються лісові пожежі. Після того, як наймасштабнішу ліквідували, виникли ще три осередки".