На Харьковщине тушат три лесных пожара — ГСЧС

На Харьковщине продолжаются лесные пожары. После того как самый масштабный ликвидировали, возникли еще три очага.

«На территории Харьковской области продолжается тушение трех лесных пожаров на общей площади 18 га. Силами подразделений ГСЧС и работников лесных хозяйств все они локализованы, сейчас идет ликвидация отдельных очагов горения», — сообщила утром 10 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за обстрелов в регионе возникли три пожара — в Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах. В том числе — удар пришелся и по лесным массивам. Эти возгорания уже ликвидировали.

«Около 17:00 (9 июня — Ред.) спасатели привлекались к проведению проверки места вражеской бомбардировки. КАБ оккупантов попал по открытой территории между частными домами в Киевском районе Харькова. Выявлены повреждения четырех частных домов и автомобиля», — отметили в ГСЧС.