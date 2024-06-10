Один чоловік загинув, ще двоє – поранені: РФ вдарила КАБ по Харківщині
О 09:30 армія РФ вдарила по Дергачівській громаді, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення. Попередньо, ворог застосував КАБ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, погиб, ранены, сінєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 13:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 09:30 армія РФ вдарила по Дергачівській громаді, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".