Live
  • Пн 10.06.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 40.25
  • EUR 43.87

Один чоловік загинув, ще двоє – поранені: РФ вдарила КАБ по Харківщині

Події 13:03   10.06.2024
Вікторія Яковенко
Один чоловік загинув, ще двоє – поранені: РФ вдарила КАБ по Харківщині

О 09:30 армія РФ вдарила по Дергачівській громаді, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення. Попередньо, ворог застосував КАБ.

Читайте також: Вночі РФ обстріляла прикордоння Харківщини: пошкоджені будинки, зникло світло

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Не виконав ремонт дороги: на Харківщині розірвали договір на 300 млн грн
Не виконав ремонт дороги: на Харківщині розірвали договір на 300 млн грн
10.06.2024, 13:41
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові
По території між приватними будинками росіяни вдарили КАБами у Харкові
09.06.2024, 19:13
На Харківщині гасять три лісові пожежі – ДСНС
На Харківщині гасять три лісові пожежі – ДСНС
10.06.2024, 08:27
З якою метою РФ розмістила на кордоні з Харківщиною «кадирівців» – дані ЗСУ
З якою метою РФ розмістила на кордоні з Харківщиною «кадирівців» – дані ЗСУ
10.06.2024, 12:50
Один чоловік загинув, ще двоє – поранені: РФ вдарила КАБ по Харківщині
Один чоловік загинув, ще двоє – поранені: РФ вдарила КАБ по Харківщині
10.06.2024, 13:03

Новини за темою:

08:58
Чому С-300 і КАБи стали рідше долітати по Харкову – коментар прокуратури
17:56
Росіяни вдарили КАБами по приватному сектору Харкова, виникла пожежа
08:47
Загиблий та дві жінки поранені у Хотімлі на Харківщині через обстріл – Тимошко
16:56
Ворог знищує Вовчанськ, у місті залишаються 50-60 жителів – Гамбарашвілі
15:12
Ворог закидає Харківщину КАБами і активізувався на Куп’янському напрямку – ГШ

Ви читали новину: «Один чоловік загинув, ще двоє – поранені: РФ вдарила КАБ по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 13:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 09:30 армія РФ вдарила по Дергачівській громаді, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".