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Один мужчина погиб, еще двое – ранены: РФ ударила КАБ по Харьковщине

Происшествия 13:03   10.06.2024
Виктория Яковенко
Один мужчина погиб, еще двое – ранены: РФ ударила КАБ по Харьковщине скриншот

В 09:30 армия РФ ударила по Дергачевской громаде, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара погиб один гражданский мужчина, двое получили ранения. Предварительно, враг применил КАБ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 13:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 09:30 армия РФ ударила по Дергачевской громаде, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".