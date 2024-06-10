Один мужчина погиб, еще двое – ранены: РФ ударила КАБ по Харьковщине
скриншот
В 09:30 армия РФ ударила по Дергачевской громаде, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате удара погиб один гражданский мужчина, двое получили ранения. Предварительно, враг применил КАБ.
Читайте также: Ночью РФ обстреляла приграничье Харьковщины: повреждены дома, пропал свет
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, погиб, ранены, синегубов, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Один мужчина погиб, еще двое – ранены: РФ ударила КАБ по Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 09:30 армия РФ ударила по Дергачевской громаде, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".