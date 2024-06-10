Чотири «прильоти» УМПБ нарахували в Харкові: подробиці від прокуратури (фото)

Чотирма УМПБ Д-30, за попередніми даними, вдарили близько 17:30 10 червня військові РФ по Київському та Салтівському районах Харкова. Постраждали вісім людей.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, у Київському районі задокументували три «прильоти». Два боєприпаси вдарили по приватному сектору. Рятувальники деблокували з-під завалів 77-річного чоловіка, медики надають йому допомогу. Травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес отримали ще двоє чоловіків та дві жінки. Пошкоджено понад 20 будинків. Третій боєприпас також упав у приватному секторі, але не розірвався. Вибухотехніки працюють на місці. Мешканців прилеглих будинків евакуювали.

У Салтівському районі зафіксували одне влучання по території гаражного кооперативу. Пошкоджено щонайменше 70 гаражів, понад 20 автомобілів та вікна у сусідньому багатоквартирному будинку. Поранено двох чоловіків 38 і 75 років, а також 87-річну жінку.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Мер Ігор Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, під ударом були Київський та Салтівський райони. Пізніше Терехов уточнив, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа. На місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. З-під завалів приватного будинку деблокували 75-річного чоловіка – “швидка” відвезла його до лікарні. Синєгубов повідомив, що в результаті атаки РФ постраждали п’ятеро чоловіків і три жінки, пошкоджені 70 гаражів і 22 автомобілі. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселяють із будинку для проведення детонації.