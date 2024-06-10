Четыре «прилета» УМПБ насчитали в Харькове: подробности от прокуратуры (фото)

Четырьмя УМПБ Д-30, по предварительным данным, ударили около 17:30 10 июня военные РФ по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Пострадали восемь человек.

Как сообщают в областной прокуратуре, в Киевском районе задокументировали три «прилета». Два боеприпаса ударили по частному сектору. Спасатели деблокировали из-под завалов 77-летнего мужчину, медики оказывают ему помощь. Травмы различной степени тяжести и острую реакцию на стресс получили еще двое мужчин и две женщины. Повреждены более 20 домов. Третий боеприпас также упал в частном секторе, но не разорвался. Взрывотехники работают на месте. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

В Салтовском районе зафиксировали одно попадание по территории гаражного кооператива. Повреждено не менее 70 гаражей, более 20 автомобилей и окна в соседнем многоквартирном доме. Получили ранения двое мужчин 38 и 75 лет, а также 87-летняя женщина.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Мэр Игорь Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под ударом были Киевский и Салтовский районы. Позже Терехов уточнил, что на Харьков сбросили три КАБа. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар. На месте одного из «прилетов» в Киевском районе сильно повреждены по меньшей мере два частных дома. Из-под завалов частного дома деблокировали 75-летнего мужчину — «скорая» отвезла его в больницу. Синегубов сообщил, что в результате атаки РФ пострадали пятеро мужчин и три женщины, повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля. Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.