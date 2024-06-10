Атака Харькова КАБами: фото и видео с мест «прилетов», как спасали мужчину
Последствия удара РФ по Харькову около 17:35 10 июня, в результате которого пострадали восемь мирных жителей, показал начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, спасатели больше часа деблокировали 75-летнего пенсионера из-под завалов дома.
Как рассказали в ГСЧС, до мужчины 1947 года рождения чрезвычайники добрались при помощи специнструментов. Пострадавшего освободили и передали бригаде «скорой».
Фото: Олег Синегубов
Напомним, взрывы были слышны в Харькове около 17:35. Мэр Игорь Терехов проинформировал о «прилете» на окраине города в районе жилой застройки. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, под ударом были Киевский и Салтовский районы. Позже Терехов уточнил, что на Харьков сбросили три КАБа. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар. На месте одного из «прилетов» в Киевском районе сильно повреждены по меньшей мере два частных дома. Из-под завалов частного дома деблокировали 75-летнего мужчину — «скорая» отвезла его в больницу. Синегубов сообщил, что в результате атаки РФ пострадали пятеро мужчин и три женщины, повреждены 70 гаражей и 22 автомобиля. Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: дім, дом, завали, последствия, пострадавшие, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 21:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара РФ по Харькову около 17:35 10 июня, в результате которого пострадали восемь мирных жителей, показал начальник ХОВА Олег Синегубов.".