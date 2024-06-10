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Атака Харкова КАБами: фото і відео з місць «прильотів», як рятували чоловіка

Події 21:13   10.06.2024
Олена Нагорна
Атака Харкова КАБами: фото і відео з місць «прильотів», як рятували чоловіка

Наслідки удару РФ по Харкову близько 17:35 10 червня, в результаті якого постраждали вісім мирних жителів, показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, рятувальники понад годину деблоковували 75-річного пенсіонера з-під завалів будинку.

Як розповіли у ДСНС, до чоловіка 1947 року народження надзвичайники дісталися за допомогою спецінструментів. Постраждалого визволили та передали бригаді «швидкої».


Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Мер Ігор Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, під ударом були Київський та Салтівський райони. Пізніше Терехов уточнив, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа. На місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. З-під завалів приватного будинку деблокували 75-річного чоловіка – “швидка” відвезла його до лікарні. Синєгубов повідомив, що в результаті атаки РФ постраждали п’ятеро чоловіків і три жінки, пошкоджені 70 гаражів і 22 автомобілі. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселяють із будинку для проведення детонації.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 21:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару РФ по Харкову близько 17:35 10 червня, в результаті якого постраждали вісім мирних жителів, показав начальник ХОВА Олег Синєгубов".