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ГШ: на Харківському напрямку ворог перегруповується, на Куп’янському – атакує

Суспільство 11:29   10.06.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: на Харківському напрямку ворог перегруповується, на Куп’янському – атакує Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Окупанти проводять перегрупування військ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.

Втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 89 осіб вбитими та пораненими, знищені дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 13 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.  Пошкоджені один танк, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.  П’ять ворожих атак відбито без успіху для противника. Два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Окупанти проводять перегрупування військ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30.".