ГШ: на Харьковском направлении РФ перегруппировывается, на Купянском – атакует

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Оккупанты проводят перегруппировку войск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.

Потери российских войск за прошедшие сутки на этом направлении составили: 89 человек убиты и ранены, уничтожены две боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 13 автомобилей и четыре единицы специальной техники. Поврежден один танк, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять вражеских атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степовой Новоселовки и Песчаного.