ГШ: на Харьковском направлении РФ перегруппировывается, на Купянском – атакует
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Оккупанты проводят перегруппировку войск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.
Потери российских войск за прошедшие сутки на этом направлении составили: 89 человек убиты и ранены, уничтожены две боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 13 автомобилей и четыре единицы специальной техники. Поврежден один танк, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.
На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять вражеских атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степовой Новоселовки и Песчаного.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 11:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Оккупанты проводят перегруппировку войск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".