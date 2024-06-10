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ГШ: на Харьковском направлении РФ перегруппировывается, на Купянском – атакует

Общество 11:29   10.06.2024
Виктория Яковенко
ГШ: на Харьковском направлении РФ перегруппировывается, на Купянском – атакует Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Оккупанты проводят перегруппировку войск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.

Потери российских войск за прошедшие сутки на этом направлении составили: 89 человек убиты и ранены, уничтожены две боевые бронированные машины, четыре артиллерийские системы, 13 автомобилей и четыре единицы специальной техники. Поврежден один танк, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять вражеских атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степовой Новоселовки и Песчаного.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Оккупанты проводят перегруппировку войск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:30.".