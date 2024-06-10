«Тривають контрударні дії» – Зеленський про ситуацію на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Сирського щодо ситуації на фронті.

«Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати», – зазначив президент.

За його словами, на Сумщині ситуацію повністю контролюють українські воїни. Проте окупанти продовжують активно застосовувати ДРГ, які успішно знищують Сили оборони.

«Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає», – зазначив Зеленський.

Найбільш важко – на Донеччині, підкреслив президент. Водночас на південних напрямках ситуація «загалом без змін».