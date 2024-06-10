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«Продолжаются контрударные действия» – Зеленский о ситуации на Харьковщине

Общество 12:17   10.06.2024
Виктория Яковенко
«Продолжаются контрударные действия» – Зеленский о ситуации на Харьковщине Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Сырского по ситуации на фронте.

«Харьковщина: продолжаются наши контрударные действия. Видим, какие шаги планирует враг и какая передислокация проводится. Будем отвечать», – отметил президент.

По его словам, в Сумской области ситуацию полностью контролируют украинские воины. Однако оккупанты продолжают активно применять ДРГ, которые успешно уничтожают Силы обороны.

«Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет», — сказал Зеленский.

Наиболее тяжело – в Донецкой области, подчеркнул президент. В то же время на южных направлениях ситуация «в общем-то без изменений».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Сырского по ситуации на фронте.".