Війська РФ атакували поблизу Вовчанська і Глибокого й били з авіації – Генштаб

Протягом дня на півночі Харківщини військові РФ тричі безуспішно намагалися атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

У другій половині дня окупанти продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (РФ) агресор завдав двох ударів дванадцятьма некерованими авіаракетами по Терновій.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак супротивника. Два боєзіткнення ще тривають. В районі Степової Новоселівки російська авіація завдала два удари шістьма КАБами. Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 62 особи вбитими та пораненими, три танки, бойова броньована машина та одиниця автомобільної техніки.