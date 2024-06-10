Війська РФ атакували поблизу Вовчанська і Глибокого й били з авіації – Генштаб
Протягом дня на півночі Харківщини військові РФ тричі безуспішно намагалися атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.
У другій половині дня окупанти продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (РФ) агресор завдав двох ударів дванадцятьма некерованими авіаракетами по Терновій.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак супротивника. Два боєзіткнення ще тривають. В районі Степової Новоселівки російська авіація завдала два удари шістьма КАБами. Станом на цей час, за попередніми даними, втрати окупантів на цьому напрямку склали: 62 особи вбитими та пораненими, три танки, бойова броньована машина та одиниця автомобільної техніки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бои, вовчанськ, генштаб, глубокое, купянское направление, обстріли, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом дня на півночі Харківщини військові РФ тричі безуспішно намагалися атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".