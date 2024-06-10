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Удари КАБ, штурм в районі Вовчанська, атаки на Куп’янщині: Генштаб на 15:00

Події 15:57   10.06.2024
Вікторія Яковенко
Удари КАБ, штурм в районі Вовчанська, атаки на Куп’янщині: Генштаб на 15:00 Фото: Генштаб ЗСУ

В районі Вовчанська окупанти безуспішно намагалися провести штурмову дію, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 15:00.

Також армія РФ зі своєї території продовжує бити КАБами по Харківщині. Так, зі сторони Шебекіно (РФ), ворог завдав два удари з використанням чотирьох КАБів по Вовчанську, ще чотири КАБи запустив по населеному пункту Тихе, по одному бомбовому удару зазнали Стариця та Липці.

На Куп’янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. По населеному пункту Синьківка росіяни завдали удари 16 некерованими авіаційними ракетами. Від початку доби на цьому напрямку відбулося вже сім боєзіткнень. В районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового тривають бої.

Читайте також: Один чоловік загинув, ще двоє – поранені: РФ вдарила КАБ по Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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Удари КАБ, штурм в районі Вовчанська, атаки на Куп’янщині: Генштаб на 15:00
Удари КАБ, штурм в районі Вовчанська, атаки на Куп’янщині: Генштаб на 15:00
10.06.2024, 15:57

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 15:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі Вовчанська окупанти безуспішно намагалися провести штурмову дію, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 15:00.".