Удари КАБ, штурм в районі Вовчанська, атаки на Куп’янщині: Генштаб на 15:00

В районі Вовчанська окупанти безуспішно намагалися провести штурмову дію, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 15:00.

Також армія РФ зі своєї території продовжує бити КАБами по Харківщині. Так, зі сторони Шебекіно (РФ), ворог завдав два удари з використанням чотирьох КАБів по Вовчанську, ще чотири КАБи запустив по населеному пункту Тихе, по одному бомбовому удару зазнали Стариця та Липці.

На Куп’янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. По населеному пункту Синьківка росіяни завдали удари 16 некерованими авіаційними ракетами. Від початку доби на цьому напрямку відбулося вже сім боєзіткнень. В районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового тривають бої.