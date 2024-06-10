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Удары КАБ, штурм в районе Волчанска, атаки на Купянщине: Генштаб на 15:00

Происшествия 15:57   10.06.2024
Виктория Яковенко
Удары КАБ, штурм в районе Волчанска, атаки на Купянщине: Генштаб на 15:00 Фото: Генштаб ВСУ

В районе Волчанска оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 15:00.

Также армия РФ со своей территории продолжает бить КАБами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (РФ), враг нанес два удара с использованием четырех КАБ по Волчанску, еще четыре КАБ запустил по населенному пункту Тихое, по одному бомбовому удару подверглись Старица и Липцы.

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка россияне нанесли удары 16 неуправляемыми авиационными ракетами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.

Читайте также: Один мужчина погиб, еще двое – ранены: РФ ударила КАБ по Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Волчанска оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 15:00.".