Удары КАБ, штурм в районе Волчанска, атаки на Купянщине: Генштаб на 15:00

В районе Волчанска оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 15:00.

Также армия РФ со своей территории продолжает бить КАБами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (РФ), враг нанес два удара с использованием четырех КАБ по Волчанску, еще четыре КАБ запустил по населенному пункту Тихое, по одному бомбовому удару подверглись Старица и Липцы.

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка россияне нанесли удары 16 неуправляемыми авиационными ракетами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.