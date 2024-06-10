Удары КАБ, штурм в районе Волчанска, атаки на Купянщине: Генштаб на 15:00
Фото: Генштаб ВСУ
В районе Волчанска оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 15:00.
Также армия РФ со своей территории продолжает бить КАБами по Харьковщине. Так, со стороны Шебекино (РФ), враг нанес два удара с использованием четырех КАБ по Волчанску, еще четыре КАБ запустил по населенному пункту Тихое, по одному бомбовому удару подверглись Старица и Липцы.
На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации. По населенному пункту Синьковка россияне нанесли удары 16 неуправляемыми авиационными ракетами. С начала суток на этом направлении произошло уже семь боестолкновений. В районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового продолжаются бои.
Читайте также: Один мужчина погиб, еще двое – ранены: РФ ударила КАБ по Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, удары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары КАБ, штурм в районе Волчанска, атаки на Купянщине: Генштаб на 15:00»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе Волчанска оккупанты безуспешно пытались произвести штурмовое действие, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 15:00.".