Сьогодні 10 червня: яке свято та день в історії

10 червня в різні роки померли Александр Македонський та імператор Священної Римської Імперії Фрідріх I Барбаросса. У 1907-му представили спосіб друку кольорових фотографій, у 1943-му запатентували кулькову ручку. У 1940-му Італія оголосила війну Франції та Великій Британії, вступивши таким чином у Другу світову. А у 2003-му NASA відправило в космос перший марсохід – “Spirit”.

Свята та пам’ятні дати 10 червня

10 червня у світі – Міжнародний день геральдики, Всесвітній день стилю модерн.

Також відзначають: Всесвітній день ремісництва, День кулькової ручки, Всесвітній день морозива.

10 червня в історії

10 (за деякими джерелами 11) червня 323 року до нашої ери несподівано помер 32-річний “цар Азії” – один із найвідоміших полководців та завойовників Александр Македонський. Детальніше.

10 червня 1190 року під час Третього Хрестового походу загинув, потонувши в річці Салеф, імператор Священної Римської імперії Фрідріх I Гогенштауфен (відоміший на італійське прізвисько Барбаросса). Детальніше.

10 червня 1907 року знамениті “батьки кінематографа” брати Люм’єр презентували ще один винахід – спосіб друку кольорових фотографій. Детальніше.

10 червня 1940 року фашистська Італія оголосила війну Франції та Великій Британії. Ще до початку Другої світової Італія уклала з Німеччиною союз, який отримав назву Сталевий пакт. Нацисти повномасштабно воювали з 1 вересня 1939 року, коли увірвалися до Польщі. За всією логікою, розпочати бойові дії мали й італійці. Однак Муссоліні та компанія відверто не поспішали. Для цього були об’єктивні причини, які надалі стали очевидними усьому світу. Італійська армія не була готова до інтенсивних бойових дій. Вона перебувала у стані переозброєння, яке, за планами, мало тривати до 1942 року. Тож Муссоліні всіляко відтягував момент, попри вимоги Гітлера, щоб італійці вступили у війну. Схаменувся дуче лише тоді, коли побачив неймовірні військові успіхи німців у Європі (стрімку окупацію Данії, Норвегії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, обхід лінії Мажино у Франції, відступ залишків британсько-французького війська морем з Дюнкерка). На цьому етапі італійський диктатор зрозумів, що якщо він не прискориться, то “ділити з ним Європу” Гітлер не буде, а все забере собі. Тим більше, що на тлі своїх успіхів Берлін перестав звертатися до Рима з проханнями взяти участь у бойових діях. Тож, попри неготовність армії до війни Муссоліні сам 30 травня направив Гітлеру ноту, в якій повідомляв, що Італія вступить у війну 5 червня. Однак німецький фюрер у відповіді рекомендував зробити це на кілька днів пізніше – явно демонструючи, що такий обережний та неквапливий союзник йому вже не так і потрібний. Тому про вступ Італії у війну Муссоліні оголосив 10 червня – начебто виконавши рекомендацію, але так і не погодивши це рішення з німецьким командуванням і не маючи спільного плану дій із союзниками.

Бойові дії італійці поступово розгорнули на півдні Франції, а також у північно-східній Африці, Греції (війну цій країні оголосили 28 жовтня 1940-го) та на Середземному морі. Спочатку свої дії з німецьким командуванням Муссоліні не погоджував, доки не “догрався” до того, що його армія поступалася в битвах по всьому фронту (крім Франції, яка капітулювала – звичайно, не через італійське вторгнення). Тож з початку 1941 року німцям довелося рятувати розтяп-союзників, а Муссоліні – підкорятися командам із Берліна з військових питань. Слідом за Німеччиною Італія вступила у війну з СРСР, а 11 грудня 1941-го оголосила війну США.

10 червня 1943 року Ласло Біро запатентував кулькову ручку. Детальніше.

10 червня 2003 року з мису Канаверал стартувала ракета-носій із марсоходом “Spirit”. Детальніше.

Церковне свято 10 червня

10 червня вшановують пам’ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він мав дар чудотворення та навернув у християнство багатьох язичників. Імператор Юліан Відступник, почувши про єпископа Тимофія, ув’язнив його. Але й у в’язниці святий продовжував проповідувати. Тоді Юліан заборонив йому це робити, але Тимофія заборона не зупинила. Зрештою імператор звелів обезголовити святого. Згодом мощі єпископа було перенесено до Константинополя.

Народні прикмети

Якщо 10 червня немає вітру, то буде багатий врожай.

Якщо дуже жарко, то грудень буде морозним.

Якщо після дощу з’явилася веселка, то найближчими днями погода буде гарною.

Що не можна робити 10 червня

Не можна працювати в полі опівдні та спати в полі.

Батькам не можна кричати на дітей.

Краще не пускати додому незнайомих людей.