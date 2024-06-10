Ослабла та перелякалась: 70-річна харків’янка загубилась в Карпатах
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
В районі гори Стій Хустського району 9 червня рятувальники розшукали 70-річну жительку Харкова, яка заблукала під час проходження туристичного маршруту.
Як розповіли у ГУ ДСНС в Закарпатській області, про те, що мати загубилась близько 17:00 розповів її син. Як виявилося, харків’янка вийшла з Пилипця та піднялася на гору Стій, а коли почала спускатись – ослабла та перелякалася, що назад не дійде.
Туристку знайшли в задовільному стані, рятувальники доправили її до місця тимчасового проживання.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гора, Карпаты, потерялась, спасатели, харьковчанка;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 15:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В районі гори Стій Хустського району 9 червня рятувальники розшукали 70-річну жительку Харкова, яка заблукала під час проходження туристичного маршруту.".