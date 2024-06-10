В Харькове утонул 8-летний ребенок
Трагедия произошла 10 июня на Петренковском водохранилище в Немышлянском районе Харькова. Утонул мальчик 2015 года рождения.
Водолазы-спасатели обнаружили тело ребенка на расстоянии около 30 метров от берега, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники призывают родителей не отпускать детей одних к воде и обучать их правилам безопасного поведения.
Напомним, этим летом жителям Харьковщины не рекомендуют отдыхать у воды. Такое решение приняла 24 мая региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Причина, как пояснил начальных ХОВА Олег Синегубов, удары военных РФ по гражданской инфраструктуре, в частности по базам отдыха.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дитина, мальчик, петренковское водохранилище, ребенок, утонул, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 22:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия произошла 10 июня на Петренковском водохранилище в Немышлянском районе Харькова. Утонул мальчик 2015 года рождения.".