В Харькове утонул 8-летний ребенок

Трагедия произошла 10 июня на Петренковском водохранилище в Немышлянском районе Харькова. Утонул мальчик 2015 года рождения.

Водолазы-спасатели обнаружили тело ребенка на расстоянии около 30 метров от берега, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники призывают родителей не отпускать детей одних к воде и обучать их правилам безопасного поведения.

Напомним, этим летом жителям Харьковщины не рекомендуют отдыхать у воды. Такое решение приняла 24 мая региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Причина, как пояснил начальных ХОВА Олег Синегубов, удары военных РФ по гражданской инфраструктуре, в частности по базам отдыха.