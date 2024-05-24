Купальный сезон на Харьковщине: отдыхать у воды этим летом — не рекомендуют
Этим летом жителям Харьковщины не рекомендуют отдыхать у воды. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Причина, как пояснил начальных ХОВА Олег Синегубов, удары военных РФ по гражданской инфраструктуре, в частности по базам отдыха.
«Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала запретить на всей территории Харьковской области отдых населения на водных объектах. Решение продублируем и для громад региона. Если где-то будет возможность подготовить места массового отдыха, то рассмотрим этот вопрос индивидуально», — сказал Синегубов.
Напомним, утром 19 мая российские военные нанесли удары ракетами «Искандер-М» по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая под Харьковом. Пять человек погибли, в том числе четверо гражданских мужчин и женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности. 16 человек получили ранения, среди которых работник полиции и фельдшер, приехавшие на помощь людям после первого удара. Также легкие телесные повреждения получила 8-летняя девочка. Позже в водоеме нашли тело шестого погибшего, который считался пропавшим без вести.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: безлюдовка, купальный сезон, пляж, пляжи, синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этим летом жителям Харьковщины не рекомендуют отдыхать у воды".