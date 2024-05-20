Пропавший без вести мужчина в Черкасской Лозовой погиб: тело нашли водолазы
51-летний мужчина, объявленный без вести пропавшим после удара по базе отдыха в Черкасской Лозовой на Харьковщине, погиб.
Фрагменты его тела нашли подразделения водолазной службы ГСЧС, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Количество погибших в результате удара оккупантов по базе отдыха увеличилось до семи человек. Пострадали – 28 человек, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, 19 мая взрыв был слышен в Харькове около 11:00. О еще одном мощном взрыве в городе сообщил мэр Игорь Терехов около 11:20. Позже глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о «прилете» и пострадавших. Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители. В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что армия РФ ударила по селу Черкасская Лозовая. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер-М». Во время обстрела враг применил «повторный удар».
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 13:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летний мужчина, объявленный без вести пропавшим после удара по базе отдыха в Черкасской Лозовой на Харьковщине, погиб.".