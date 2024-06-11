У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під завалів у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов зранку 11 червня повідомив трагічну новину – чоловік, якого витягли живим з-під завалів після російського удару по місту, помер.

“У лікарні сьогодні вранці помер постраждалий від вчорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятівники витягали з-під завалів”, – написав Терехов у телеграмі.

Нагадаємо, вибухи було чутно в Харкові близько 17:35. Мер Ігор Терехов поінформував про “приліт” на околиці міста в районі житлової забудови. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, під ударом були Київський та Салтівський райони. Пізніше Терехов уточнив, що на Харків скинули три КАБи. Одне з влучань припало на гаражний кооператив, там сталася пожежа. На місці одного з «прильотів» у Київському районі сильно пошкоджені щонайменше два приватні будинки. З-під завалів приватного будинку деблокували 75-річного чоловіка – “швидка” відвезла його до лікарні. Синєгубов повідомив, що в результаті атаки РФ постраждали п’ятеро чоловіків і три жінки, пошкоджені 70 гаражів і 22 автомобілі. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселяють із будинку для проведення детонації.