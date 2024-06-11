Live
  • Вт 11.06.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 40.42
  • EUR 43.47

За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов

Суспільство 13:31   11.06.2024
Вікторія Яковенко
За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов

Минулої доби під ударами російських авіабомб знаходились Харківський і Чугуївський райони, зокрема, місто Харків. Загалом армія РФ вчора випустила 28 КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Звичайно такі удари супроводжуються масштабними руйнуванням цивільної інфраструктури і житлового фонду. Лише внаслідок вчорашнього удару трьома КАБами по Харкову зруйновано понад 35 приватних домогосподарств. Харківщина – сумний лідер щодо реалізації програми «єВідновлення». Вже виплачено понад 1,7 млрд грн на рахунки людям на відновлення майна. Сформовано вже на суму понад 2 млрд для виплат за знищене майно. Люди отримали вже близько 600 млн за знищене майно», – сказав Синєгубов.

Читайте також: У лікарні помер чоловік, якого дістали з-під завалів у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка
Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка
11.06.2024, 14:19
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц
Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц
11.06.2024, 13:57
Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
11.06.2024, 13:47
За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов
За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов
11.06.2024, 13:31
«Харків потребує нашої допомоги» – голова Єврокомісії про бомбардування міста
«Харків потребує нашої допомоги» – голова Єврокомісії про бомбардування міста
11.06.2024, 13:11

Новини за темою:

14:17
«єВідновлення»: у мерії повідомили, скільки компенсацій отримали харків’яни
14:41
У Шевченківському районі по-місцевому оформлюють компенсації за розбите житло
20:15
“єВідновлення”: 212 жителів Харківщини купили нове житло за сертифікатами
13:15
«єВідновлення»: харків’яни отримали майже пів мільярда грн на ремонти
17:53
Новий будинок отримала родина з Харківщини, на чию оселю РФ скинула 9 бомб

Ви читали новину: «За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 13:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби під ударами російських авіабомб знаходились Харківський і Чугуївський райони, зокрема, місто Харків. Загалом армія РФ вчора випустила 28 КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".