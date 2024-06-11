За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов
Минулої доби під ударами російських авіабомб знаходились Харківський і Чугуївський райони, зокрема, місто Харків. Загалом армія РФ вчора випустила 28 КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Звичайно такі удари супроводжуються масштабними руйнуванням цивільної інфраструктури і житлового фонду. Лише внаслідок вчорашнього удару трьома КАБами по Харкову зруйновано понад 35 приватних домогосподарств. Харківщина – сумний лідер щодо реалізації програми «єВідновлення». Вже виплачено понад 1,7 млрд грн на рахунки людям на відновлення майна. Сформовано вже на суму понад 2 млрд для виплат за знищене майно. Люди отримали вже близько 600 млн за знищене майно», – сказав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, КАБ, сінєгубов, удар, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби під ударами російських авіабомб знаходились Харківський і Чугуївський райони, зокрема, місто Харків. Загалом армія РФ вчора випустила 28 КАБів, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".