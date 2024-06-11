Враг активизировался на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ на 13:00

Армия РФ активизировалась на Харьковском направлении. Отбиты три вражеских атаки в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Также россияне ударили КАБами и неуправляемыми ракетами по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Наносят удары оккупанты с территории РФ, с направления Белгорода и Шебекино.