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Враг активизировался на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ на 13:00

Общество 13:47   11.06.2024
Виктория Яковенко
Враг активизировался на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ активизировалась на Харьковском направлении. Отбиты три вражеских атаки в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Также россияне ударили КАБами и неуправляемыми ракетами по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Наносят удары оккупанты с территории РФ, с направления Белгорода и Шебекино.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ активизировалась на Харьковском направлении. Отбиты три вражеских атаки в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".