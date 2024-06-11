Враг активизировался на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ активизировалась на Харьковском направлении. Отбиты три вражеских атаки в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
Также россияне ударили КАБами и неуправляемыми ракетами по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Наносят удары оккупанты с территории РФ, с направления Белгорода и Шебекино.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ активизировалась на Харьковском направлении. Отбиты три вражеских атаки в районах Волчанска и Глубокого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".