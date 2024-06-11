Live
  • Вт 11.06.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 40.42
  • EUR 43.47

Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00

Суспільство 13:47   11.06.2024
Вікторія Яковенко
Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ активізувалася на Харківському напрямку. Відбито три ворожі атаки в районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Також росіяни вдарили КАБами та некерованими ракетами по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Завдають ударів окупанти з території РФ, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.

Читайте також: За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка
Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка
11.06.2024, 14:19
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц
Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц
11.06.2024, 13:57
Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
11.06.2024, 13:47
За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов
За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов
11.06.2024, 13:31
«Харків потребує нашої допомоги» – голова Єврокомісії про бомбардування міста
«Харків потребує нашої допомоги» – голова Єврокомісії про бомбардування міста
11.06.2024, 13:11

Новини за темою:

15:57
Удари КАБ, штурм в районі Вовчанська, атаки на Куп’янщині: Генштаб на 15:00
11:29
ГШ: на Харківському напрямку ворог перегруповується, на Куп’янському – атакує
15:14
РФ закидає Харківщину КАБ, атакує в районі Липців – Генштаб на 14:00
12:59
«Не так багато в них часу, щоб залишити Вовчанськ» – Коваленко про ресурси РФ
12:39
Ворог сьогодні не атакував на Харківському напрямку: Генштаб ЗСУ про втрати РФ

Ви читали новину: «Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ активізувалася на Харківському напрямку. Відбито три ворожі атаки в районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".