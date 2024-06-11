Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ активізувалася на Харківському напрямку. Відбито три ворожі атаки в районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Також росіяни вдарили КАБами та некерованими ракетами по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Завдають ударів окупанти з території РФ, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ активізувалася на Харківському напрямку. Відбито три ворожі атаки в районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".