Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00

Армія РФ активізувалася на Харківському напрямку. Відбито три ворожі атаки в районах Вовчанська та Глибокого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Також росіяни вдарили КАБами та некерованими ракетами по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Завдають ударів окупанти з території РФ, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.