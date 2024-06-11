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Генштаб о Харьковщине: продолжается атака в направлении Волчанска

Общество 11:01   11.06.2024
Виктория Яковенко
Генштаб о Харьковщине: продолжается атака в направлении Волчанска Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сейчас идет атака оккупантов в направлении Волчанска. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

За прошедшие сутки на этом направлении захватчики потеряли 79 человек, 26 из них – безвозвратно. Уничтожены танк, три ББМ, девять автомобилей и шесть единиц спецтехники. Повреждены два танка, одни ББМ и три артсистемы. Поражены 22 укрытия личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении украинские воины отбивают две вражеские атаки в районе Берестового. Ситуация под контролем.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сейчас идет атака оккупантов в направлении Волчанска. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".