Генштаб о Харьковщине: продолжается атака в направлении Волчанска

На Харьковском направлении сейчас идет атака оккупантов в направлении Волчанска. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

За прошедшие сутки на этом направлении захватчики потеряли 79 человек, 26 из них – безвозвратно. Уничтожены танк, три ББМ, девять автомобилей и шесть единиц спецтехники. Повреждены два танка, одни ББМ и три артсистемы. Поражены 22 укрытия личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении украинские воины отбивают две вражеские атаки в районе Берестового. Ситуация под контролем.