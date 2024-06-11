Разрушенные Липцы: защитники Украины показали свою крепость (видео)

За месяц повторного российского вторжения на Харьковщину село Липцы, куда никак не могут добраться оккупанты, из зеленого оазиса превратилось в крепость — «побитую, но не сдающуюся».

Видео с улиц Липцев опубликовали бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем telegram-канале.

«Липцы. В 20 километрах от центра Харькова, одного из самых красивых городов Европы, сейчас такая картина. Разрушен целый квартал многоэтажек, где еще месяц назад на полную бурлила жизнь. Разбита дотла новенькая автобусная остановка, сгоревший магазин «Кулиничи» с символической желто-синей крышей. Сгоревшие полностью подъезды пятиэтажек и обрушенные этажи. Сейчас Липцы — это целая крепость, которая сдерживает орду от продвижения в Харьков», — прокомментировали защитники Украины.