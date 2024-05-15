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«Ровно в рядок»: как РФ бьет КАБ по позициям защитников Харьковщины (видео)

Общество 12:40   15.05.2024
Виктория Яковенко
«Ровно в рядок»: как РФ бьет КАБ по позициям защитников Харьковщины (видео)

Бойцы подразделения «Гострі картузи», участвующие в боях на Харьковщине, показали, как армия РФ бьет КАБами по их позициям.

«Ровно в рядок ложится по четыре штуки. Бывает даже по два залпа сразу, то есть 8 КАБов на посадку или на окопные линии. Это для понимания под каким давлением стоят Силы обороны», — написали защитники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи», участвующие в боях на Харьковщине, показали, как армия РФ бьет КАБами по их позициям.".