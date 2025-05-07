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КАБ-500 не сдетонировал возле дома на Харьковщине: бомбу уничтожили (видео)

Общество 16:36   07.05.2025
Виктория Яковенко
КАБ-500 не сдетонировал возле дома на Харьковщине: бомбу уничтожили (видео) Фото: ГСЧС Украины

Авиационную бомбу КАБ-500, которая не сдетонировала на территории села Грушковка Купянского района, обезвредили саперы, сообщили в ГСЧС Украины.

«Пришло обращение от граждан о том, что КАБ находится неразорванный возле дома. Мы выехали на место работ и нашли КАБ-500», – отметил начальник группы пиротехнических работ отряда гуманитарного разминирования и пиротехнических работ Артур Сильченко.

Взрывоопасный предмет специалисты осторожно изъяли, транспортировали на специально определенную площадку и обезвредили.

«Беспокойно здесь каждый день. А «прилетает» обычно ночью, начиная с 21:00 и где-то до 00:00. Гупнет где-то так, что дом ходуном ходит», — рассказал житель села Грушевка Виктор.

Видео: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 16:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиационную бомбу КАБ-500, которая не сдетонировала на территории села Грушковка Купянского района, обезвредили саперы, сообщили в ГСЧС Украины.".