КАБ-500 не сдетонировал возле дома на Харьковщине: бомбу уничтожили (видео)
Фото: ГСЧС Украины
Авиационную бомбу КАБ-500, которая не сдетонировала на территории села Грушковка Купянского района, обезвредили саперы, сообщили в ГСЧС Украины.
«Пришло обращение от граждан о том, что КАБ находится неразорванный возле дома. Мы выехали на место работ и нашли КАБ-500», – отметил начальник группы пиротехнических работ отряда гуманитарного разминирования и пиротехнических работ Артур Сильченко.
Взрывоопасный предмет специалисты осторожно изъяли, транспортировали на специально определенную площадку и обезвредили.
«Беспокойно здесь каждый день. А «прилетает» обычно ночью, начиная с 21:00 и где-то до 00:00. Гупнет где-то так, что дом ходуном ходит», — рассказал житель села Грушевка Виктор.
Видео: ГСЧС Украины
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бомба, ГСЧС, КАБ, саперы, Харьковщины;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 16:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиационную бомбу КАБ-500, которая не сдетонировала на территории села Грушковка Купянского района, обезвредили саперы, сообщили в ГСЧС Украины.".