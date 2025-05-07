Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)

В эфире нацмарафона соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что сейчас происходит на Купянском направлении и есть ли изменения на фронте.

В частности, военный корреспондент Руслан Ярмолюк поинтересовался у Погорелого, насколько сейчас Купянск является приоритетным для врага, учитывая, что интенсивность немного сместилась к Лиману.

«К Купянску у них не пропал интерес и не пропадет. Это для них очень важный пункт, который они пытаются взять. Но, если говорить об этом всем участке, он менее активен, если сравнивать со многими другими. Постоянно идут попытки прощупывать линию боестолкновения, прощупывать позиции наших военных, чтобы найти слабое место. Там где пехоту, где технику подтягивают. Были случаи, когда они собирали целые колонны для того, чтобы совершать штурмовые действия, и все они были безуспешны. В первую очередь необходимо отдать должное нашим военным, которые умеют и пытаются сдерживать все эти попытки и не давать развивать успехи или какие-либо маневры в направлении, буквально по всему отрезку», — отметил Погорелый.

Однако на Купянском направлении все же есть определенные зоны, где противник остается активным, продолжил Погорелый.

«Та же Синьковка, которая уже держится не один год, или Табаевка, Кисловка, Ягодное, тоже там идут такие одномоментные попытки. Колесниковка, Загрызово, тоже были определенные попытки. Недавно даже были штурмовые действия Лозовой, это прошлый месяц условно. Если говорить о большом внимании, то это напрямую плацдарм в районе Новомлынска, Двуречной», — добавил он.

И продолжил: сейчас армия РФ активна в районе Западного, там оккупанты постоянно пытаются взять этот населенный пункт, или обойти его. Стараются давить и на Великий Бурлук, и на Кондрашовку. Все это безуспешно.

«Поэтому активность здесь переменна, где-то ничего очень долго не меняется. Где-то динамично – как в районе Западного, Двуречной и т.п. Но это война, и здесь оно может вылезти совершенно с разной стороны. Поэтому всегда держим руку на пульсе и следим за развитием событий», — подытожил Погорелый.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»