Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

«Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)

Суспільство 12:40   15.05.2024
Вікторія Яковенко
«Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)

Бійці підрозділу «Гострі картузи», який бере участь у боях на Харківщині, показали, як армія РФ б’є КАБами по їхніх позиціях.

«Рівно в рядок лягає по чотири штуки. Буває навіть по два залпа одразу, тобто 8 КАБів на посадку чи на окопні лінії. Це для розуміння під яким натиском стоять сили оборони», – написали захисники.

Читайте також: РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)
«Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)
15.05.2024, 12:40
РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ
РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ
15.05.2024, 12:26
“Показуха в Харківській області” – Коваленко про причини наступу
“Показуха в Харківській області” – Коваленко про причини наступу
15.05.2024, 11:28
Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська – поліція закликає евакуюватись
Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська – поліція закликає евакуюватись
15.05.2024, 11:46
Вчора було сім обстрілів Харкова: Терехов повідомив, чи планується евакуація
Вчора було сім обстрілів Харкова: Терехов повідомив, чи планується евакуація
15.05.2024, 11:12
Вибух під Харковом: голова громади підтвердив “приліт”, є постраждалі
Вибух під Харковом: голова громади підтвердив “приліт”, є постраждалі
15.05.2024, 10:59

Новини за темою:


Ви читали новину: ««Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Гострі картузи», який бере участь у боях на Харківщині, показали, як армія РФ б’є КАБами по їхніх позиціях.".