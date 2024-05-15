«Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)

Бійці підрозділу «Гострі картузи», який бере участь у боях на Харківщині, показали, як армія РФ б’є КАБами по їхніх позиціях.

«Рівно в рядок лягає по чотири штуки. Буває навіть по два залпа одразу, тобто 8 КАБів на посадку чи на окопні лінії. Це для розуміння під яким натиском стоять сили оборони», – написали захисники.