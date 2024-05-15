«Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)
Бійці підрозділу «Гострі картузи», який бере участь у боях на Харківщині, показали, як армія РФ б’є КАБами по їхніх позиціях.
«Рівно в рядок лягає по чотири штуки. Буває навіть по два залпа одразу, тобто 8 КАБів на посадку чи на окопні лінії. Це для розуміння під яким натиском стоять сили оборони», – написали захисники.
Читайте також: РФ не проводила активних дій на Харківському напрямку: ранкове зведення ГШ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бьет, гострі картузи, защитники, КАБ, рф, Харьковщины;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Рівно в рядок»: як РФ б’є КАБ по позиціях захисників Харківщини (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Гострі картузи», який бере участь у боях на Харківщині, показали, як армія РФ б’є КАБами по їхніх позиціях.".