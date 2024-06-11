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Зруйновані Липці: захисники України показали свою фортецю (відео)

Події 10:24   11.06.2024
Оксана Горун
Зруйновані Липці: захисники України показали свою фортецю (відео)

За місяць повторного російського вторгнення на Харківщину село Липці, куди ніяк не можуть дістатися окупанти, із зеленої оази перетворилося на фортецю – “побиту, але таку, що не здається”.

Відео з вулиць Липців опублікували бійці підрозділу “Гострі картузи” у своєму телеграм-каналі.

“Липці. За 20 кілометрів від центру Харкова, одного з найкрасивіших міст Європи, зараз така картина. Зруйнований цілий квартал багатоповерхівок, де ще місяць назад на повну вирувало життя. Розбита вщент новенька автобусна зупинка, згорілий магазин “Кулінічі” із символічним жовто-синім дахом. Згорілі повністю під’їзди п’ятиповерхівок та обвалені поверхи. Зараз Липці це ціла фортеця яка стримує орду від просування на Харків”, – прокоментували захисники України.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За місяць повторного російського вторгнення на Харківщину село Липці, куди ніяк не можуть дістатися окупанти, із зеленої оази перетворилося на фортецю – “побиту, але таку, що не здається”".