Зруйновані Липці: захисники України показали свою фортецю (відео)

За місяць повторного російського вторгнення на Харківщину село Липці, куди ніяк не можуть дістатися окупанти, із зеленої оази перетворилося на фортецю – “побиту, але таку, що не здається”.

Відео з вулиць Липців опублікували бійці підрозділу “Гострі картузи” у своєму телеграм-каналі.

“Липці. За 20 кілометрів від центру Харкова, одного з найкрасивіших міст Європи, зараз така картина. Зруйнований цілий квартал багатоповерхівок, де ще місяць назад на повну вирувало життя. Розбита вщент новенька автобусна зупинка, згорілий магазин “Кулінічі” із символічним жовто-синім дахом. Згорілі повністю під’їзди п’ятиповерхівок та обвалені поверхи. Зараз Липці це ціла фортеця яка стримує орду від просування на Харків”, – прокоментували захисники України.