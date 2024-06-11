Генштаб про Харківщину: триває атака в напрямку Вовчанська

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

Минулої доби на цьому напрямку загарбники втратили 79 осіб, 26 з них – безповоротно. Знищені танк, три ББМ, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджені два танки, одні ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають дві ворожі атаки в районі Берестового. Ситуація під контролем.