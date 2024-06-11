Генштаб про Харківщину: триває атака в напрямку Вовчанська
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.
Минулої доби на цьому напрямку загарбники втратили 79 осіб, 26 з них – безповоротно. Знищені танк, три ББМ, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджені два танки, одні ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають дві ворожі атаки в районі Берестового. Ситуація під контролем.
Читайте також: Зруйновані Липці: захисники України показали свою фортецю (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, окупанти, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб про Харківщину: триває атака в напрямку Вовчанська»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 11:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".