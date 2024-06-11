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Генштаб про Харківщину: триває атака в напрямку Вовчанська

Суспільство 11:01   11.06.2024
Вікторія Яковенко
Генштаб про Харківщину: триває атака в напрямку Вовчанська Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

Минулої доби на цьому напрямку загарбники втратили 79 осіб, 26 з них – безповоротно. Знищені танк, три ББМ, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджені два танки, одні ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають дві ворожі атаки в районі Берестового. Ситуація під контролем.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку зараз триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".