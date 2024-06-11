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Враг безуспешно атаковал у Липцев, Волчанска и Синьковки — Генштаб на 22:00

Происшествия 23:06   11.06.2024
Елена Нагорная
Враг безуспешно атаковал у Липцев, Волчанска и Синьковки — Генштаб на 22:00

Пять атак российских военных отбили в районах Липцев и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

Агрессор успеха не имел, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестового, где продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны.

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Автор: Елена Нагорная
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Враг безуспешно атаковал у Липцев, Волчанска и Синьковки — Генштаб на 22:00
Враг безуспешно атаковал у Липцев, Волчанска и Синьковки — Генштаб на 22:00
11.06.2024, 23:06

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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 23:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак российских военных отбили в районах Липцев и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".