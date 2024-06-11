Враг безуспешно атаковал у Липцев, Волчанска и Синьковки — Генштаб на 22:00
Пять атак российских военных отбили в районах Липцев и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.
Агрессор успеха не имел, ситуация контролируемая.
На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестового, где продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, купянское направление, липцы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 23:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак российских военных отбили в районах Липцев и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.".