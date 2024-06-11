Враг безуспешно атаковал у Липцев, Волчанска и Синьковки — Генштаб на 22:00

Пять атак российских военных отбили в районах Липцев и Волчанска на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 22:00.

Агрессор успеха не имел, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районе Берестового, где продолжается бой. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки потерпели неудачу. Ситуация под контролем Сил обороны.