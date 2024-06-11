Ситуация на Харьковщине на 19:00: Генштаб ВСУ сообщил, где идут бои
Еще одну попытку штурма совершили военные РФ на севере Харьковщины — продолжается бой недалеко от села Глубокое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.
Четыре атаки с начала суток отбили в районах Волчанска и того же Глубокого.
На Купянском направлении противник восемь раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Пять из них потерпели фиаско, а три штурма еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Синьковка. Ситуация контролируемая. На этом направлении враг потерял 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, генштаб, глубокое, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одну попытку штурма совершили военные РФ на севере Харьковщины — продолжается бой недалеко от села Глубокое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".