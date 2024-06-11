Ситуация на Харьковщине на 19:00: Генштаб ВСУ сообщил, где идут бои

Еще одну попытку штурма совершили военные РФ на севере Харьковщины — продолжается бой недалеко от села Глубокое, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Четыре атаки с начала суток отбили в районах Волчанска и того же Глубокого.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Пять из них потерпели фиаско, а три штурма еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Синьковка. Ситуация контролируемая. На этом направлении враг потерял 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля.