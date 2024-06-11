Ситуація на Харківщині на 19:00: Генштаб ЗСУ повідомив, де йдуть бої
Ще одну спробу штурму здійснили військові РФ на півночі Харківщини – триває бій неподалік села Глибоке, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.
Чотири атаки від початку доби відбили у районах Вовчанська та того ж Глибокого.
На Куп’янському напрямку супротивник вісім разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. П’ять з них зазнали фіаско, а три штурми ще тривають неподалік населених пунктів Піщане, Берестове та Синьківка. Ситуація контрольована. На цьому напрямку ворог втратив 134 особи пораненими та вбитими. Пошкоджені чотири гармати та чотири автомобілі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, глубокое, купянское направление, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 20:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одну спробу штурму здійснили військові РФ на півночі Харківщини – триває бій неподалік села Глибоке, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".