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Ситуація на Харківщині на 19:00: Генштаб ЗСУ повідомив, де йдуть бої

Події 20:42   11.06.2024
Олена Нагорна
Ситуація на Харківщині на 19:00: Генштаб ЗСУ повідомив, де йдуть бої

Ще одну спробу штурму здійснили військові РФ на півночі Харківщини – триває бій неподалік села Глибоке, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Чотири атаки від початку доби відбили у районах Вовчанська та того ж Глибокого.

На Куп’янському напрямку супротивник вісім разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. П’ять з них зазнали фіаско, а три штурми ще тривають неподалік населених пунктів Піщане, Берестове та Синьківка. Ситуація контрольована. На цьому напрямку ворог втратив 134 особи пораненими та вбитими. Пошкоджені чотири гармати та чотири автомобілі.

Читайте також: Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 20:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одну спробу штурму здійснили військові РФ на півночі Харківщини – триває бій неподалік села Глибоке, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".