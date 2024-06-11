Ворог безуспішно атакував біля Липців, Вовчанська та Синьківки – ГШ на 22:00

П’ять атак російських військових відбили у районах Липців та Вовчанська на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де триває бій. Наміри супротивника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.