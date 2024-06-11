Ворог безуспішно атакував біля Липців, Вовчанська та Синьківки – ГШ на 22:00
П’ять атак російських військових відбили у районах Липців та Вовчанська на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.
Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де триває бій. Наміри супротивника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, купянское направление, липцы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 23:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять атак російських військових відбили у районах Липців та Вовчанська на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00".