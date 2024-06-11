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Ворог безуспішно атакував біля Липців, Вовчанська та Синьківки – ГШ на 22:00

Події 23:06   11.06.2024
Олена Нагорна
Ворог безуспішно атакував біля Липців, Вовчанська та Синьківки – ГШ на 22:00

П’ять атак російських військових відбили у районах Липців та Вовчанська на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

Агресор успіху не мав, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де триває бій. Наміри супротивника просунутися у бік Синьківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем Сил оборони.

Читайте також: Ситуація на Харківщині на 19:00: Генштаб ЗСУ повідомив, де точаться бої

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 23:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять атак російських військових відбили у районах Липців та Вовчанська на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00".