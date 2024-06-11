Удар по Чугуевскому району: «Искандер» попал вблизи реки, погиб рыбак (фото)
В результате ночного удара РФ по Чугуевскому району на Харьковщине погиб рыбак. Еще один человек – с ранениями в больнице.
«Россияне обстреляли Северский Донец. «Искандером» атаковали Чугуевский район, огонь открыли с другой стороны реки. В этот момент вблизи дамбы рыбачили двое мужчин. Один из них с ранениями в больнице, другой погиб на месте. Оба приехали на отдых из Харькова и выбрали тихое место на реке вблизи Эсхара. У погибшего мужчины остались двое детей, сам он работал водителем в дорожной компании, а семья сейчас в Ирландии», — рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в 01:19 армия РФ обстреляла Новопокровскую ТГ Чугуевского района. По данным Харьковской областной прокуратуры, погиб 39-летний мужчина, еще один 31-летний мужчина получил телесные повреждения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, погиб, рф, рыбак, Северский Донец, удар, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночного удара РФ по Чугуевскому району на Харьковщине погиб рыбак. Еще один человек – с ранениями в больнице.".