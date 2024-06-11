Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка

Внаслідок нічного удару РФ по Чугуївському району загинув рибалка. Ще один чоловік – із пораненнями у лікарні.

«Росіяни обстріляли Сіверський Донець. «Іскандером» атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки. В цей момент поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці. Обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара. У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії», – розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що о 01:19 армія РФ обстріляла Новопокровську ТГ Чугуївського району. За даними Харківської обласної прокуратури, загинув 39-річний чоловік, ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.