Live
  • Вт 11.06.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 40.42
  • EUR 43.47

Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка

Суспільство 14:19   11.06.2024
Вікторія Яковенко
Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка Фото: Сергій Болвінов

Внаслідок нічного удару РФ по Чугуївському району загинув рибалка. Ще один чоловік – із пораненнями у лікарні.

«Росіяни обстріляли Сіверський Донець. «Іскандером» атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки. В цей момент поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці. Обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара. У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії», – розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

02

03
Фото: Сергій Болвінов

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що о 01:19 армія РФ обстріляла Новопокровську ТГ Чугуївського району. За даними Харківської обласної прокуратури, загинув 39-річний чоловік, ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка
Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка
11.06.2024, 14:19
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц
Третій Patriot, установки IRIS-T і Gepard надасть Німеччина Україні — Шольц
11.06.2024, 13:57
Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
Ворог активізувався на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00
11.06.2024, 13:47
За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов
За минулу добу РФ скинула на Харківщину 28 КАБів – Синєгубов
11.06.2024, 13:31
«Харків потребує нашої допомоги» – голова Єврокомісії про бомбардування міста
«Харків потребує нашої допомоги» – голова Єврокомісії про бомбардування міста
11.06.2024, 13:11

Новини за темою:

17:35
Удар по базі «Занки»: жителям Харківщини радять поки не відпочивати біля води
14:48
Працювали на росіян: за тиждень на Харківщині викрили дев’ять колаборантів
19:28
Ніс «гуманітарку»: лікарі борються за життя пораненого від удару по Харківщині
13:12
Удар по «Епіцентру» в Харкові: слідчі ідентифікували 16 із 17 загиблих
09:55
В “Епіцентрі” у Харкові знайшли тіло 15-го загиблого – поліція

Ви читали новину: «Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічного удару РФ по Чугуївському району загинув рибалка. Ще один чоловік – із пораненнями у лікарні.".