Удар по Чугуївському району: «Іскандер» влучив поблизу річки, загинув рибалка
Внаслідок нічного удару РФ по Чугуївському району загинув рибалка. Ще один чоловік – із пораненнями у лікарні.
«Росіяни обстріляли Сіверський Донець. «Іскандером» атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки. В цей момент поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці. Обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара. У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії», – розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що о 01:19 армія РФ обстріляла Новопокровську ТГ Чугуївського району. За даними Харківської обласної прокуратури, загинув 39-річний чоловік, ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, погиб, рф, рыбак, Северский Донец, удар, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічного удару РФ по Чугуївському району загинув рибалка. Ще один чоловік – із пораненнями у лікарні.".