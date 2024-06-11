Утром РФ обстреляла Купянщину: ранена женщина (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины, в результате которых один человек погиб, еще двое травмированы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 11 июня ориентировочно в 8:20 войска РФ обстреляли село Кутьковка Купянского района. Получила ранение 56-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.
Также сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Новопокровской ТГ Чугуевского района. Погиб 39-летний мужчина, еще один 31-летний мужчина получил телесные повреждения. Предварительно, оккупанты ударили ракетой «Искандер».
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины, в результате которых один человек погиб, еще двое травмированы.".