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Утром РФ обстреляла Купянщину: ранена женщина (фото)

Происшествия 12:20   11.06.2024
Виктория Яковенко
Утром РФ обстреляла Купянщину: ранена женщина (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины, в результате которых один человек погиб, еще двое травмированы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 11 июня ориентировочно в 8:20 войска РФ обстреляли село Кутьковка Купянского района. Получила ранение 56-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.

Также сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Новопокровской ТГ Чугуевского района. Погиб 39-летний мужчина, еще один 31-летний мужчина получил телесные повреждения. Предварительно, оккупанты ударили ракетой «Искандер».

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 12:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины, в результате которых один человек погиб, еще двое травмированы.".