Утром РФ обстреляла Купянщину: ранена женщина (фото)

Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины, в результате которых один человек погиб, еще двое травмированы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 11 июня ориентировочно в 8:20 войска РФ обстреляли село Кутьковка Купянского района. Получила ранение 56-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.

Также сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Новопокровской ТГ Чугуевского района. Погиб 39-летний мужчина, еще один 31-летний мужчина получил телесные повреждения. Предварительно, оккупанты ударили ракетой «Искандер».

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).