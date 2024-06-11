На Закарпатье в горах вблизи границы нашли тело жителя Харьковщины
Пограничники идентифицировали погибшего, тело которого обнаружили на склоне горы Поп-Иван Мармарошский вблизи границы. Им оказался житель Харьковщины.
Об обнаружении тела в Государственной пограничной службе Украины сообщали 9 июня. Выяснилось, что погибший считался без вести пропавшим с ноября 2023 года.
«В ноябре 2023 года мужчину остановили на одном из контрольных постов при въезде в приграничье. По его словам, в Закарпатье он прибыл с целью покупки автомобиля. Однако пограничники установили, что настоящая цель – попытка незаконного пересечения границы», — отметили пограничники.
Через несколько дней информация о его исчезновении появилась в базе розыска людей МВД. Вероятно, мужчина все же попытался незаконно пересечь границу, однако не смог преодолеть высокогорье.
Отмечается, что мужчину обнаружили мертвым в день его рождения. Ему должно было исполниться 38 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горы, гпсу, граница, житель, тело, Харьковщины;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники идентифицировали погибшего, тело которого обнаружили на склоне горы Поп-Иван Мармарошский вблизи границы. Им оказался житель Харьковщины.".