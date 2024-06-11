На Закарпатье в горах вблизи границы нашли тело жителя Харьковщины

Пограничники идентифицировали погибшего, тело которого обнаружили на склоне горы Поп-Иван Мармарошский вблизи границы. Им оказался житель Харьковщины.

Об обнаружении тела в Государственной пограничной службе Украины сообщали 9 июня. Выяснилось, что погибший считался без вести пропавшим с ноября 2023 года.

«В ноябре 2023 года мужчину остановили на одном из контрольных постов при въезде в приграничье. По его словам, в Закарпатье он прибыл с целью покупки автомобиля. Однако пограничники установили, что настоящая цель – попытка незаконного пересечения границы», — отметили пограничники.

Через несколько дней информация о его исчезновении появилась в базе розыска людей МВД. Вероятно, мужчина все же попытался незаконно пересечь границу, однако не смог преодолеть высокогорье.

Отмечается, что мужчину обнаружили мертвым в день его рождения. Ему должно было исполниться 38 лет.