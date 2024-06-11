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На Закарпатті в горах поблизу кордону знайшли тіло жителя Харківщини

Суспільство 15:55   11.06.2024
Вікторія Яковенко
На Закарпатті в горах поблизу кордону знайшли тіло жителя Харківщини Фото: ДПСУ

Прикордонники ідентифікували загиблого, тіло якого виявили на схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону. Ним виявився житель Харківщини.

Про виявлення тіла у Державній прикордонній службі України повідомляли 9 червня. З’ясувалося, що загиблий вважався безвісти зниклим з листопада 2023 року.

«У листопаді 2023 року чоловіка зупинили на одному з контрольних постів при в’їзді у прикордоння. З його слів, на Закарпаття він прибув з метою купівлі автомобіля. Проте прикордонники встановили, що справжня мета – спроба незаконного перетину кордону», – зазначили прикордонники.

За кілька днів інформація про його зникнення з’явилася у базі розшуку людей МВС. Ймовірно, чоловік все ж спробував незаконно перетнути кордон, проте не зміг подолати високогір’я.

Зазначається, що чоловіка знайшли мертвим у день його народження. Йому мало виповнитися 38 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники ідентифікували загиблого, тіло якого виявили на схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону. Ним виявився житель Харківщини.".