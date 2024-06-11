На Закарпатті в горах поблизу кордону знайшли тіло жителя Харківщини

Прикордонники ідентифікували загиблого, тіло якого виявили на схилі гори Піп Іван Мармароський поблизу кордону. Ним виявився житель Харківщини.

Про виявлення тіла у Державній прикордонній службі України повідомляли 9 червня. З’ясувалося, що загиблий вважався безвісти зниклим з листопада 2023 року.

«У листопаді 2023 року чоловіка зупинили на одному з контрольних постів при в’їзді у прикордоння. З його слів, на Закарпаття він прибув з метою купівлі автомобіля. Проте прикордонники встановили, що справжня мета – спроба незаконного перетину кордону», – зазначили прикордонники.

За кілька днів інформація про його зникнення з’явилася у базі розшуку людей МВС. Ймовірно, чоловік все ж спробував незаконно перетнути кордон, проте не зміг подолати високогір’я.

Зазначається, що чоловіка знайшли мертвим у день його народження. Йому мало виповнитися 38 років.